Zuletzt hatte es viele Gerüchte gegeben um den Beziehungsstatus von Teenieschwarm Justin Bieber und seiner Verlobten Hailey Baldwin. Hochzeit hin oder her - die Mutter des Sängers ist von der neuen Verlobten begeistert.

Berlin (dpa) - Die Mutter des kanadischen Sängers Justin Bieber (24) zeigt sich begeistert von ihrer Schwiegertochter in spe Hailey Baldwin (22). Auf der Social-Media-Plattform Instagram postete Pattie Mallette (43) am Dienstag ein Foto von den beiden, auf dem Baldwin ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Darunter schreibt Mallette: "What a gift!" und ein Emoji mit Herzen als Augen. Die Fans sind begeistert - mehr als 175 000 Likes sammelte Mallette innerhalb kurzer Zeit für das Bild.

Justin Bieber und Model Hailey Baldwin sind seit mehreren Monaten verlobt. Im September hatte Baldwins Onkel, US-Schauspieler Alec Baldwin (60), Reportern bei der Emmy-Verleihung erklärt, das Promi-Paar habe bereits geheiratet. Die 22-Jährige hatte dies zuvor dementiert.

Foto auf Instagram