Joachim Löw hat erstmals seit elf Monaten wieder fast die volle Belegschaft dabei. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Efrem Lukatsky

Die jüngste Kritik prallt ab an Joachim Löw. Mit einem Sieg in Kiew will sein Team für öffentliche Beruhigung sorgen. Dafür hat der Bundestrainer erstmals seit elf Monaten wieder die fast volle Belegschaft dabei. Tausende Fans sollen beim Spiel dabei sein.

Von Von Jens Mende und Klaus Bergmann, dpa

