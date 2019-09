Die NFL setzt im Jahr ihres 100-jährigen Bestehens ein starkes Zeichen: In der Halbzeitshow des kommenden Super Bowl treten zwei Frauen mit Latino-Wurzeln auf. Die versprechen "eine Explosion aus Spaß und Energie".

Miami (dpa) - Latina-Power beim Super Bowl: Die Superstars Shakira (42) und Jennifer Lopez (50) werden beim kommenden Finale der US-Football-Liga NFL die Halbzeitshow liefern. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.

"Ich fühle mich unglaublich geehrt und demütig, neben JLo die Latino-Community zu repräsentieren. Denn diese hat eine unglaubliche Stärke in den USA", teilte Shakira in einem Video mit.

Das Finale der amerikanischen Football-Liga, die im kommenden Jahr ihren 100. Geburtstag feiert, findet am 2. Februar in Miami statt. In der Metropole an der Südspitze Floridas leben viele Menschen mit lateinamerikanischen Wurzeln. Shakira ("Waka Waka") kommt aus Kolumbien, Lopez ("On the Floor") ist puerto-ricanischer Herkunft.

"Ich liebe es, dass der Super Bowl diesmal zwei Frauen auf die Bühne stellt - und zwei Latinas", erklärte Lopez. Dies sende eine wichtige Botschaft an alle Amerikaner und die Welt. Sie verspricht für die Show "eine Explosion aus Spaß und Energie".

Die 50-Jährige wurde in New York geboren, nachdem ihre Eltern aus Puerto Rico ausgewandert waren. In den 2000ern landete sie mit Songs wie "Waiting For Tonight" oder "Let's Get Loud" große Hits und veröffentlichte später auch Lieder auf Spanisch. Lopez arbeitet außerdem als Schauspielerin und ist ab November im Drama "Hustlers" in den deutschen Kinos zu sehen.

Shakira wurde in Kolumbien als Star einer Telenovela und Sängerin bekannt. Ihren weltweiten Durchbruch schaffte sie 2001 mit ihrem ersten zweisprachigen Album und der Single "Whenever, Whereever".

Die Bekanntgabe der Halbzeitgäste wird in den USA jedes Mal mit Spannung erwartet. In diesem Jahr werten viele die Auswahl auch als politische Geste. Schließlich ist das Land, nicht zuletzt durch die Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump, tief gespalten.

Der Super Bowl ist das größte US-Sportereignis und zugleich ein gigantisches Werbespektakel. Musiker wie Justin Timberlake, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruno Mars und die Rolling Stones sorgten dort für Furore. In der Regel schauen beim NFL-Finale weit über 100 Millionen Fernsehzuschauer zu, es ist auch in Deutschland mittlerweile äußerst beliebt.

Im vergangenen Jahr kam es im Vorfeld zu politischen Kontroversen. Grund war der Streit um den Quarterback Colin Kaepernick, der sich aus Protest gegen Polizeigewalt gegen Schwarze geweigert hatte, sich beim Abspielen der Nationalhymne zu erheben und dafür unter anderem von US-Präsident Donald Trump hart angegangen worden war. Aus Solidarität mit Kaepernick hatten einige Musiker einen Super-Bowl-Auftritt abgelehnt - darunter Rihanna und Pink. Dass die Rockgruppe Maroon 5 auftrat, wurde letztlich von vielen kritisiert.

