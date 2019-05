Vanessa Mai musste sich früher viele "gute Ratschläge" anhören. Heute weiß die Schlagersängerin genau, was sie will.

Berlin (dpa) - Schlagersängerin Vanessa Mai (27) steht mittlerweile zu ihren Ecken und Kanten, auch wenn das nicht immer so gewesen sei. "Zu Beginn meiner Karriere habe ich oft probiert, sie zu kaschieren, zum Beispiel wenn es um meinen Ehrgeiz geht", sagte Mai der Deutschen Presse-Agentur.

"Leute haben auf mich eingeredet, dass das verbissen wirkt und negativ für mich ist". Es mache aber langfristig nie glücklich, sich für andere zu verstellen. "Heute weiß ich ganz genau, was ich will und vor allem, was ich nicht will."

Auf ihrer neuen Single "Beste Version", die an diesem Freitag (17. Mai) erscheint, ermutigt Mai ihre Fans, zu sich selbst zu stehen. Die Sängerin ("Regenbogen") reagiert selbstbewusst auf Kritik etwa an ihren oft knappen Outfits. "Solange ich mir selbst bewusst bin über das, was ich sage oder trage, lassen mich die Nörgler und Internet-Rambos kalt". Am Ende des Tages sei sie es, die in den Spiegel schauen und mit sich selbst im Reinen sein müsse.

Vanessa Mai auf Instagram