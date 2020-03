Auch um den Schnurbaum am Südring war lange gerungen worden. Am Ende wurde er jedoch gefällt. Archivfoto: Jens-Uwe Jahns

15 000 Bäume wurden zwischen 2012 und 2018 in Magdeburg gefällt. Nun gibt es erste Überlegungen für einen Baumkoordinator.

Magdeburg l Wird Magdeburg nach dem Stau-Minister auch einen Baum-Minister erhalten? Zumindest hat die Fraktion Tierschutzpartei/Bund für Magdeburg schon einmal bei der Stadtverwaltung abgefragt, wie die Verwaltung zur Einführung eines sogenannten Baumkoordinators steht. Die Stadt erklärt in ihrer Stellungnahme: „Die verschiedenen fachlichen Teilaspekte des Themas Bäume werden in der Landeshauptstadt Magdeburg in mehreren Dezernaten der Verwaltung bearbeitet.“ Besonders viele Aspekte seien im Umweltamt sowie im Stadtplanungsamt angegliedert. Außerdem sind der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe sowie das Tiefbauamt wesentlich beteiligt. Dort würden die unterschiedlichen Aufgaben erledigt.

Aufgaben erfordern viel Fachwissen

Zudem seien für die Aufgaben, die die Fraktion einem Baumkoordinator zuschreiben würde, unterschiedliche Kenntnisse notwendig – zum einen im ordnungsrechtlichen Bereich, wenn es darum geht, zu kontrollieren, ob Vorgaben auf Privatgrundstücken umgesetzt werden, zum anderen auf dem Gebiet der Grünplanung, wenn es darum geht, Bauherren bei der Auswahl der Baumart, der fachgerechten Bepflanzung und der qualifizierten Entwicklungspflege mit Fachkenntnissen unterstützend zur Seite zu stehen. An erster Stelle nennt die Fraktion als Aufgabe für den Baumkoordinator jedoch eine Art Mediatorenfunktion. Ein Baumkoordinator könnte dafür sorgen, „dass Entscheidungsprozesse für die Politik und die Öffentlichkeit transparent und nachvollziehbar sind, wann immer in der Stadt ein Baum gefällt werden muss“.

In der Vergangenheit hat die Stadt immer wieder Kritik aus der Bevölkerung geerntet, weil Bäume zugunsten großer Bauprojekte wie etwa der neuen Straßenbahntrasse vom Norden in den Süden Magdeburgs weichen mussten und nicht immer die Standsicherheit der Bäume ausschlaggebend für eine Fällung war. Und auch wenn immer wieder die Nachpflanzung von Bäumen angekündigt wird, so dauert es doch Jahrzehnte, bis die neuen Bäume die Größe ihrer Vorgänger erreicht haben.

Baumoffensive gestartet

Wie die Volksstimme im Mai vergangenen Jahres berichtete, hat die Stadt zwischen den Jahren 2012 und 2018 15 000 Bäume im Stadtgebiet gefällt. Nachgepflanzt wurden bis zum Frühjahr 2019 im Gegenzug 9000 Bäume. Es klaffte ein Defizit von 6000 Bäumen. Inzwischen ist eine Baumoffensive gestartet worden und auch mit Aktionen wie „Mein Baum für Magdeburg“ bietet die Stadt privaten Spendern Möglichkeiten, für mehr Grün im Stadtgebiet zu sorgen.

Laut Oberbürgermeister Lutz Trümper hat Magdeburg mehr als zwei Millonen Bäume. Die Pflege eines Baumes kostet laut Baumschule Beyme etwa 100 Euro pro Jahr – Kosten für die Anfahrt und Baumschnitt noch nicht inbegriffen. Dieser Wert könne aber schwanken. Jüngere Bäume seien pflegeintensiver. In langanhaltenden Trockenperioden wird die Pflege ebenfalls aufwendiger und damit teurer.