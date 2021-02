Tampa (dpa) - Die Tampa Bay Buccaneers feiern am heutigen Mittwoch (19.00 MEZ) ihren Sieg im Super Bowl mit einer Bootsparade in Tampa, teilte das Team von Superstar Tom Brady zwei Tage nach dem Sieg gegen die Kansas City Chiefs mit.

Um 13.00 Uhr Ortszeit soll die Feier des NFL-Meisters beginnen, für Fans an den Ufern gilt eine Maskenpflicht.

Brady hatte zum siebten Mal in seiner Karriere den Super Bowl gewonnen, zum ersten Mal mit den Buccaneers nach seinem Wechsel dorthin vor der Saison. Er ist der erfolgreichste Profi in der Geschichte der NFL und hat mehr Titel als jede Mannschaft in der National Football League.

Bereits die Tampa Bay Lightning hatten im September die Meisterschaft in der NHL mit einer Bootsparade gefeiert. Damals gab es Medienberichte über dicht gedrängt stehende Menschen ohne Maske.

