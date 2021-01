Paul Stastny (2.v.r) von den Winnipeg Jets erzielt einen Treffer gegen Edmonton. Foto: Fred Greenslade/The Canadian Press via ZUMA/dpa Fred Greenslade

Edmonton (dpa) - Die Edmonton Oilers haben trotz zweier Scorerpunkte von NHL-Star Leon Draisaitl erneut verloren und kommen in der NHL weiter nicht richtig in Schwung. Zwei Tage nach Draisaitls Siegtreffer in letzter Sekunde unterlagen die Oilers den Winnipeg Jets 4:6.

Die Mannschaft um "Deutschlands Sportler des Jahres" und Nationalmannschafts-Kollege Dominik Kahun hat bislang nach einem Sieg immer die darauffolgende Partie verloren und kommt bislang auf drei Siege und fünf Niederlagen. Draisaitl traf zum 1:0 und bereitete den vierten Treffer für seine Mannschaft mit vor.

Torwart Thomas Greiss unterlag mit den Detroit Red Wings den Dallas Stars nach Verlängerung 1:2. Tobias Rieder verhalf den Buffalo Sabres unterdessen mit einem Tor zum 3:2 gegen die New York Rangers und damit zum dritten Saisonsieg. Auch Philipp Grubauer holte einen Sieg. Der Torwart kassierte gegen die San José Sharks zwar drei Gegentore, konnte sich aber über ein 7:3-Heimsieg der Colorado Avalanche freuen.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-185780/2

Tabellen NHL

Profil Thomas Greiss

Profil Tom Kühnhackl

Profil Philipp Grubauer

Profil Nico Sturm

Profil Tobias Rieder

NHL-Profil Stützle

NHL-Spielplan

Fragen und Antwort zur NHL-Saison

NHL-Statistik Draisaitl

Protokoll im Falle eines positiven Corona-Tests in der NHL

Gesundheits- und Hygienevorschriften der NHL

Regeln zur Rückkehr von Fans in der NHL