Berlin bietet das ganze Jahr über ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten und besonders im Frühling lebt die Hauptstadt richtig auf.

Lassen Sie sich bei einem Städtetrip nach Berlin von der Stadt und einem traumhaften Showerlebnis verzaubern.

Im Friedrichstadt-Palast werden Träume wahr: Die aktuelle Grand Show BLINDED by DELIGHT begeistert das Publikum auf der größten Theaterbühne der Welt. Die Gäste tauchen ein in überwältigende Traumwelten voller Fantasie, Emotion und Opulenz. Bereits 250.000 Gäste haben diese außergewöhnliche Show seit der überragenden Premiere im Oktober 2025 schon erlebt.

Wie es wohl wäre, in einer Welt des Glücks aufzuwachen? Luci erwacht in der prachtvollen Traumwelt ihrer ungelebten Wünsche. Atemberaubend ist die Pracht dieser Traumwelt, ihr altes Leben nur noch ein fernes Echo. Und vor ihr - der Mann ihrer Träume. Ein Neuanfang, flüstert ihre Fantasie. Träume platzen, sagt die Vernunft. Ihr Traummann spürt, dass Luci, geblendet von so viel Glück, diesem nicht trauen mag. Doch er weiß, dass sie nur dann eine Chance haben, wenn sie zulassen, dass ihre beiden Welten verschmelzen. Mit allem, was er hat, kämpft er um die Liebe seines Lebens. Luci steht vor der großen Frage, die sich uns allen einmal stellt: Bleiben wir realistisch oder haben wir den Mut, unsere Träume zu leben?

Auf der Bühne funkeln fast 600 maßgeschneiderte Kostüme von US-Stardesigner Jeremy Scott, der mit Swarovski erneut Millionen Kristalle in Szene setzt. Der Stardesigner arbeitete bereits mit internationalen Ikonen wie Madonna, Lady Gaga oder Rihanna zusammen und prägte zehn Jahre das Modehaus Moschino. Nun bringt er seine fantasievollen Designs auf die Bühne des Palastes. Ein besonderes Highlight: Das berühmte Chandelier-Dress, dass er für Katy Perry zur MET-Gala 2019 entwarf, wurde für die Show neu aufgelegt. Darüber hinaus erstrahlt das Markenzeichen des Palastes, die 32-köpfige Kickline, in über 4 Millionen Swarovski-Kristallen.

Spektakuläres Live-Entertainment / blendende Show-Unterhaltung Foto: Nady El Tounsy

Der Palast ist Europas größtes Show-Theater und steht für spektakuläre Bühnenkunst, die weltweit ihresgleichen sucht. Mit jährlich 700.000 Gästen ist er die Nr. 1 unter den Berliner Bühnen. Die opulenten Grand Shows bieten einzigartiges Live-Entertainment, tänzerische Perfektion, berührende Songs und atemberaubende Artistik. Das gibt es in diesen Dimensionen nur in Berlin. BLINDED by DELIGHT ist eine überwältigende Erinnerung ans Glücklichseins – mit über 100 Künstlerinnen und Künstlern, die ein traumhaftes Gesamtkunstwerk erschaffen. Wer weiß, vielleicht beginnt jede Veränderung mit einem Traum, der nicht verfliegt.

Der Palast bietet seinen Gästen ein Fühl-Dich-Sicher-Versprechen. Falls Ihnen beim geplanten Besuch etwas dazwischenkommt, kann Ihr am Palast gekauftes Ticket bis zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn auf einen anderen Termin umgebucht oder in einen Gutschein umgetauscht werden. Gilt nicht für Tickets von Drittanbietern.

Tickets für BLINDED by DELIGHT sind erhältlich über www.palast.berlin

Unser Tipp: Mit dem Deutschlandticket kommen Sie preisgünstig nach Berlin und können hier das Nahverkehrsnetz nutzen. Der Friedrichstadt-Palast befindet sich unweit des Berliner Hauptbahnhofs und nur 5 Minuten vom Bahnhof Friedrichstraße, an dem auch viele Regionallinien halten.

Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbh | Friedrichstraße 107 | 10117 Berlin