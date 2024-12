Bei einem Brand sind die Fassaden an zwei Wohnhäusern an der Wasserreihe beschädigt worden. Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Das ist bekannt.

Brandserie in Bernburg: Wieder fackelt es in Waldau

Erneut hat es in Waldau gebrannt: diesmal ein Holzhaufen an einem Haus.

Bernburg/MZ. - Die Einwohner des Bernburger Stadtteils Waldau sind in der Nacht zum Dienstag erneut wegen eines Brandes aus dem Schlaf gerissen worden.

Kurz nach Mitternacht schrillte bei den Rettern der Feuerwehr Bernburg der Alarm los, kurze Zeit später rückten sie mit mehreren Löschfahrzeugen in die Große Wasserreihe an, nachdem laut Polizei ein Zeuge einen Feuerschein beobachtet und den Notruf gewählt hatte. Auf dem Privatgrundstück, das durch ein Tor gesichert war, brannte gelagertes Holz. Das Feuer hatte schon die umliegenden Wände und eine Dachrinne des Wohnhauses und dessen Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen.

Auch mit der Drehleiter waren die Retter vor Ort. (Foto: FFW Bernburg)

„Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, ob sich die Bewohner des Hauses zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude befanden ist noch unklar“, hießt es von der Polizei. Auf Klingeln und Klopfen öffnete jedoch niemand. Eine Gefahr bestand nach dem Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr, „inwieweit es ohne den sofortigen Löscheinsatz zu einem Brand des Wohnhauses gekommen wäre, bleibt offen“, heißt es aus dem Polizeirevier. Laut Polizeisprecher Marco Kopitz hätte es noch viel schlimmer kommen können, wenn die Retter nicht so schnell mit den Löscharbeiten begonnen hätten. Dennoch wird jetzt schon von einem Schaden in Höhe von 20.000 Euro ausgegangen, Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Es ist inzwischen der elfte Brand in dem Wohngebiet rings um den Schäferberg seit August. Dabei wurden zuletzt vor allem Fahrzeuge in Brand gesetzt, bei einem Containerbrand griffen die Flammen aber auch schon auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Ein Dachstuhlbrand konnte im allerletzte Moment jedoch von den Einsatzkräften verhindert werden.