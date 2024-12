Bei der letzten Einbürgerungsveranstaltung des Burgenlandkreises in diesem Jahr erhielten 26 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Weißenfels - Im Landratsamt des Burgenlandkreises fand jetzt die siebente und letzte Einbürgerungsveranstaltung des Jahres 2024 statt. Dabei wurden 26 Menschen deutsche Staatsbürger. Im gesamten Jahr waren es 198 Personen.

Das sind 60 Personen mehr als 2023. „Die Eingebürgerten stehen mit beiden Beinen im Leben und sorgen selbst für ihren Lebensunterhalt“, so Landrat Götz Ulrich (CDU). Darunter seien Ingenieure, HNO-Ärzte, Kfz-Mechatroniker, Logistik-Fachkräfte, Schüler und ein Lufthansa-Pilot. „Sie schätzen die Freiheit und das Leben in Deutschland, im Burgenlandkreis, in ihrem Wohnort und bereichern mit ihrem Wirken hier unser aller Leben.“

Die Eingebürgerten kommen aus 26 Länder, unter anderem aus der Ukraine, aus Brasilien, Syrien, Vietnam, der Elfenbeinküste, Nigeria, Polen und Indien. Die Altersspanne der Eingebürgerten reichte von Kleinkind bis zum Alter von 70 Jahren.