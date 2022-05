Deutsche Bahn will Zugstrecke bei Wolmirstedt ausbauen

Die Deutsche Bahn will den Verkehr für die Zukunft attraktiver gestalten und deswegen zahlreiche Strecken ausbauen. Eines der Hauptprojekte ist der sogenannte „Ostkorridor“. Auch Wolmirstedt soll davon in Zukunft profitieren. Im Rathaus wusste man bisher nichts von den Ausbauplänen.

Wolmirstedt - Zukünftig will die Deutsche Bahn noch mehr Züge auf die ostdeutschen Schienennetze bringen. Damit das überhaupt realisierbar ist, müssen bestehende Strecken zum größten Teil ausgebaut werden. Eines der Großprojekte ist dabei der sogenannte „Ostkorridor“. Unter dem Motto „Mehr Züge, noch schneller und umweltfreundlicher“ will die Deutsche Bahn mehr als 250 Kilometer Bahnstrecke in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ausbauen. Doch das Projekt bringt nicht nur Vorteile mit sich. Die Volksstimme hat bei der Deutschen Bahn und der Stadtverwaltung nachgehakt. Bei Letzterer zeigte man sich von den Ausbauplänen überrascht.