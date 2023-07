Brand hinterlässt rund 300.000 Euro Schaden Feuer greift von Strandkorb auf Mehrfamilienhaus in Gardelegen über

Hoher Sachschaden ist beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Gardelegen in der Nacht zum Samstag entstanden. Offenbar war ein Strandkorb in Brand geraten. Die Polizei ermittelt.