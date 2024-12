Brand im Dachgeschoss Feuerwehreinsatz in Köthen: Mann wird bei Wohnungsbrand in der Weintraubenstraße verletzt

In Köthener Weintraubenstraße brennt es am Dienstagnachmittag in der vierten Etage. Die Köthener Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Was bislang bekannt ist.