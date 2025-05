Im Kannenstieg in Magdeburg ist am Freitag ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Der 77-jährige Bewohner des Hauses wurde dabei verletzt.

Mann verletzt: Küchenbrand in Magdeburg richtet hohen Schaden an

Magdeburg. - vs

Am Freitag, 9. Mai 2025, kam es im Kannenstieg in Magdeburg zum Brand in der Küche eines Einfamilienhauses. Darüber hat die Polizei am Sonnabend informiert. Der 77-jährige Bewohner des Hauses wurde beim Versuch, den Brand selbst zu löschen, durch das Einatmen von Rauchgas verletzt und musste deshalb medizinisch versorgt werden.

Die Feuerwehr schätzte den Brandschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, so ein Polizeisprecher.