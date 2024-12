Fördermittelübergabe der Stiftung der ehemaligen Kreissparkasse Bernburg für Sportplatz der Grundschule in Zweihausen.

In Beesenlaublingen kommt man dem Wunsch ein Stück näher

Silvia Ristow und Markus Bauer überbrachten am Dienstag einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro der Grundschule in Beesenlaublingen.

Zweihausen/MZ. - Bei so vielen Nullen kann man schon mal durcheinanderkommen. Als Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) am Dienstag den Spendenscheck ausrollte, stockte den Kindern der Grundschule Beesenlaublingen kurz der Atem. „Eine Million Euro“, rief ein Schüler. So viel waren es dann doch nicht. Aber 10.000 Euro sind trotzdem eine Menge Geld.

Dieses Geld überbrachten Silvia Ristow und Landrat Markus Bauer (SPD) der Schule. Es stammt aus dem Fördermitteltopf der Stiftung der ehemaligen Kreissparkasse Bernburg für die Region Schönebeck und Bernburg. Wofür das Geld verwendet wird, da ist man sich im Beesenlaublinger Ortsteil Zweihausen ganz sicher. Die Grundschule wünscht sich einen Sportplatz. „Wir haben gar keinen. Unser Sportunterricht muss auf der Wiese am Damm oder auf dem Schulhof stattfinden“, erklärte Schulleiterin Claudia Beyer. Das solle sich so schnell wie möglich ändern. Claudia Beyer wünscht sich, dass man eventuell im Frühjahr mit den Arbeiten beginnen kann, auch wenn diese eigentlich schon für den vergangenen Herbst geplant waren. Einen geeigneten Platz hat man direkt neben der Schule schon gefunden. „Auch eine Laufbahn oder Tartanbahn brauchen wir. Ausreichend Platz ist da“, sagte die Schulleiterin und deutete auf eine Wiese neben dem Schulgebäude, auf der ein Baum und ein altes Gebäude stehen. In Letzterem war früher der Werkraum der Schule untergebracht.

Und auch die Kinder bestätigten den Wunsch nach einem Sportplatz. Auf die Frage, was ihnen an der Schule am besten gefällt, berichteten die Kinder vom starken Zusammenhalt aller, den tollen Mathestunden und dem Sportunterricht, der jede Menge Spaß mache. Es fehle eben nur der passende Sportplatz.

Aus dieser Wiese neben der Grundschule Beesenlaublingen soll ein Sportplatz werden. (Foto: Nadja Bergling)

Erfolgreicher Spendenlauf

Die Schule hatte bereits einen Spendenlauf organisiert, der zusammen mit der Unterstützung einiger Unternehmen 10.060 Euro in die Kasse brachte. „Wir haben von eurer tollen Aktion gehört und waren begeistert. Da fiel es der Stiftung auch gar nicht schwer, sich dafür zu entscheiden, dieses Projekt Sportplatz zu unterstützen“, erklärte Silvia Ristow bei der Übergabe. Und auch Markus Bauer lobte das Engagement für den Sport. „Ich finde gut, was hier gemacht wird“, sagte er.

Tanz und Gesank als Dankeschön

Insgesamt hat die Schule nun schon 23.500 Euro gesammelt. „Uns ist klar, dass das Geld noch nicht reicht. Wir hoffen aber, dass wir unser Projekt bald umsetzen können“, so Claudia Beyer.

Für die Kinder der Grundschule war die Fördermittelübergabe eine große Überraschung. Die Gäste hatte die Schulleiterin zwar angekündigt, den Grund dafür aber noch nicht verraten. Das sollte eine Überraschung sein. Und als Dankeschön gab es für die Besucher noch ein kleines vorweihnachtliches Programm mit Gesang und Tanzeinlagen direkt auf dem Schulhof.