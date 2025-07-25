Für den Mitteldeutschen BC steht am Samstag (23. August) das erste Testspiel der Saisonvorbereitung an. Die Basketball-Partie gegen Bamberg Baskets gibt's im Livestream.

Der Mitteldeutsche BC startet mit einem Testspiel gegen die Bamberg Baskets in die Saisonvorbereitung. Die Basketball-Partie aus Halle übertragen wir an dieser Stelle live.

Weißenfels/DUR – Ende September beginnt für den Mitteldeutschen BC die Saison in der Basketball-Bundesliga. Dann muss der amtierende Pokalsieger in Form sein, um eine erfolgreiche Saison zu spielen.

Entsprechend wichtig ist für das Team des neuen Trainers Marco Ramondino die Vorbereitung. Da stehen für den MBC zahlreiche Testspiele an, das erste am 23. August gegen den Ligarivalen Bamberg Baskets.

Los geht's am Samstag in der SWH.arena in Halle (Saale) um 19 Uhr, wir zeigen das Spiel exklusiv im Livestream für alle Interessierten.

