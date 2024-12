Für eine Renovierung nach einem Auszug fällt nun eine hohe Summe an. Eine Familie aus Halle streitet sich mit der Wohnungsgenossenschaft „Frohen Zukunft“.

Raimo Detzner mit seiner Familie vor dem Haus in Heide-Nord

Halle (Saale)/MZ. - „Familiär Wohnen“ hieß der Slogan der Frohen Zukunft Wohnungsgenossenschaft zum 70-jährigen Bestehen in diesem Jahr.

Doch familiär war es für Raimo Detzner und seiner Familie in der Grashalmstraße in Heide-Nord schon lange nicht mehr. Nach mehreren Jahren Nachbarschaftsstreit zog der Hallenser vor wenigen Wochen aus. Nachdem er mit seiner Familie nun in Ruhe leben kann, flatterte ein Schreiben vom ehemaligen Vermieter ins Haus.

Horrorkosten für Renovierung einer unsanierten Plattenbauwohnung in Halle

10,336,08 Euro soll er zahlen für Renovierungskosten in der unsanierten Plattenbauwohnung. „Es gab nicht einmal eine Vorabnahme“, so Detzner gegenüber der MZ. Er wehrt sich nun mit einem Anwalt gegen die Rechnung.

Vermieter aus Halle will sich nicht nicht zu Kostenbescheid äußern

Der Vermieter wollte sich auf MZ-Nachfrage nicht zu den Umständen und der Rechnung äußern. „Aufgrund des laufenden Verfahrens und aus datenschutzrechtlichen Gründen werden wir uns zu Ihrer Anfrage nicht äußern“. Schon in dieser Woche soll ein Gericht ein Entscheidung fällen, ob die Renovierungskosten gerechtfertigt sind.