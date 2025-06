Wernigerode (hbu). Zu den dritten Tischtennis-Kreiseinzelmeisterschaften des Landkreises Harz traten 19 Herren aus sechs Vereinen an. Hierbei wurde Volker Junge vom HTTC 09 Wernigerode seiner Favoritenrolle gerecht. Junge sicherte sich den Kreismeistertitel sowohl in der Einzel- als auch in der Doppelkonkurrenz, in der er mit seinem Vereinskameraden Dirk Köhler antrat.

Für die Überraschung des Meisterschaftsturniers sorgte ohne Zweifel Gunnar Hoidis vom Bezirksligisten Eintracht Osterwieck. Der Ex-Dingelstedter schaffte den Sprung ins Finale, wo er gegen Volker Junge trotz harter Gegenwehr in vier Sätzen den Kürzeren zog. Im Halbfinale besiegte Hoidis in einem spannenden Fünf-Satz-Krimi Jörg Griebsch vom Verbandsligisten SG Stahl Blankenburg, während Junge im zweiten Halbfinale dem Blankenburger Falk Fähsing in vier hart umkämpften Sätzen das Nachsehen gab.

Damit werden neben dem bereits über die Bezirks-Rangliste nominierten Kreismeister Volker Junge auch die auf den Plätzen zwei bis drei gelisteten Gunnar Hoidis, Falk Fähsing und Jörg Griebsch den Landkreis Harz bei den Bezirksmeisterschaften in Rottleberode vertreten.

Einzel: 1. Volker Junge (HTTC 09 Wernigerode), 2. Gunnar Hoidis (Eintracht Osterwieck), 3. Falk Fähsing und Jörg Griebsch (beide Stahl Blankenburg).

Doppel: 1. Junge/Köhler (HTTC 09 Wernigerode), 2. Möller/Wald (Wernigeröder SV Rot-Weiß/Eintracht Quedlinburg), 3. Draber/Bänecke (Stahl Blankenburg) und Schmidt/Hoidis (Eintr. Osterwieck).