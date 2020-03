Blick in das Elefantenhaus des Zoos in Magdeburg. Foto: dpa

Der Zoo in Magdeburg rechnet mit einen Minus von 400.000 Euro pro Monat in der Corona-Krise.

Magdeburg l Der Magdeburger Zoo rechnet in diesem Jahr mit einem Einnahmeverlusten wegen der Coronakrise von mehreren Hunderttausend Euro. „Monatlich fehlen uns rund 400.000 Euro“, sagte die Magdeburger Zoosprecherin Regina Jembere auf Anfrage. Generell seien die Corona-bedingten Auswirkungen wirtschaftlich für alle Zoos gravierend. Jembere: „Die Ausgaben für das Betreiben der Zoos sind dennoch zu leisten, die Zootiere sind täglich zu versorgen.

Ohne finanzielle Unterstützungen ist die gegenwärtige Krisensituation für die meisten Zoos kaum allein zu stemmen.“ Der Zoo stehe deshalb im Gespräch mit seinem Gesellschafter, der Stadt Magdeburg, der Unterstützung zugesagt habe. Mit einem einem Bündel von Unterstützungsleistungen suche der Zoo Magdeburg Wege aus dieser Krise.

Brief an Merkel

Der Verband der Zoologischen Gärten hat in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der Corona-Krise ein Soforthilfe-Programm in Höhe von 100 Millionen Euro für mehr als 50 Zoos in Deutschland gefordert.