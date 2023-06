Motorengeräusche, tätowierte Damen und Herren in Lederkluft und jede Menge heiße Rockmusik – das macht das 16. Bikertreffen in Velsdorf aus. Doch es könnte das letzte Treffen dieser Art gewesen sein. Mehr dazu im Video.

Velsdorf/DUR - Benzingeruch liegt in der Luft: Mehr als 530 Motorradfreunde haben sich am Wochenende beim nunmehr 16. Bikertreffen in Velsdorf versammelt, um gemeinsam eine Ausfahrt durch die Region zu unternehmen.

Die Luft vibriert und neben Motorengeräuschen erklingt auch jede Menge heiße Rockmusik – das macht das 16. Bikertreffen aus. Obwohl die Teilnehmerzahl im Vergleich zu den Vorjahren leicht gesunken ist, sind die Freebiker aus Velsdorf hoffnungsvoll, dass sich wieder mehr Motorradfreunde anschließen. Es droht das letzte Treffen dieser Art gewesen zu sein.

Der Konvoi der 500 Biker fährt durch verschiedene Orte, wo Schaulustige das Spektakel mit Bier und Sekt begleiten. Der Spaß steht im Vordergrund - es gibt lustige Aktivitäten wie das Huckeduck-Rennen, bei dem die Teilnehmer mit ungewöhnlichen Gefährten einen Parcours bewältigen.

Die Veranstalter hoffen auf eine Fortsetzung des Velsdorfer Bikertreffens in den kommenden Jahren - doch die Aussichten dafür sehen wirklich nicht gut aus.