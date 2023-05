Drei Männer in Sicherheit gebracht Video: Spektakuläre Einsatzübung der Feuerwehr an Magdeburger Strombrücke

Eine Rettungsaktion der Feuerwehr an der Magdeburger Strombrücke hat am Wochenende in Magdeburg für Aufsehen gesorgt. Ein Mann wurde aus dabei der Elbe gezogen, ein weiterer von der Höhenrettung in Sicherheit gebracht. Bei der Übung der Rettungskräfte wurde spontan eine dritte Rettung durchgeführt.