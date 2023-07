Halle (Saale)/DUR - Für den Donnerstag hatte die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte im Einzelhandel in Sachsen-Anhalts Süden zum Streik aufgerufen. Am 18. Juli endete die bereits dritte Tarifverhandlung für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen. Sachsen-Anhalt und Thüringen ergebnislos, teilte Verdi in einer Pressemitteilung mit.

Im Video: Verdi-Streik im Einzelhandel - Kaufland in Halle-Neustadt betroffen

Verdi-Streik bei Kaufland in Halle-Neustadt.(Schnitt: Bernd Stiasny, Kamera: Marvin Matzulla)

Verdi fordert für die Beschäftigten 2,50 Euro mehr Stundenlohn, 250 Euro mehr für die Azubis, 12 Monate Vertragslaufzeit und gemeinsame Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages. Die Arbeitgeber bieten bisher lediglich eine Erhöhung im Umfang von 8,4 Prozent an, gestreckt auf zwei Jahre.