Halle/DUR - Nils Klebe, ein Name, der in der deutschen Breakdance-Szene längst Kultstatus erreicht hat, war kürzlich zu Gast bei "Schwatzalarm". Moderator Christian Kadlubietz begrüßte den charismatischen Tänzer und Mitglied der mehrfach ausgezeichneten Crew "Da Rookies" im TV-Studio in Halle.

Seit den frühen 1990er Jahren prägt Klebe, der gebürtig aus Salzwedel stammt und heute in Magdeburg lebt, zusammen mit seinen Teamkollegen die Tanzwelt mit spektakulären Moves und einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz. Im Gespräch gewährte der Magdeburger des Jahres 2022 spannende Einblicke in die Ursprünge seiner Leidenschaft und wie "Da Rookies" aus einer kleinen Gruppe talentierter Tänzer zu internationalen Stars wurden.

Doch nicht nur über die Vergangenheit wurde gesprochen – Kadlubietz hakte auch nach, wie Klebe die Zukunft der Tanzszene sieht. Auch für "Da Rookies" stünden neue Projekte in den Startlöchern, von Shows bis hin zu Workshops, um die nächste Generation von Tänzern zu fördern. Der inspirierende Austausch zwischen Kadlubietz und Klebe zeigte eindrucksvoll, wie Breakdance mehr ist als Bewegung – es ist eine Kunstform, die Menschen verbindet.