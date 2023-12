Magdeburg/DUR - Die festliche Jahreszeit ist in vollem Gange, und die Menschen strömen auf die Weihnachtsmärkte, um Geschenke für ihre Liebsten zu finden. Wir haben uns auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg umgehört, um herauszufinden, wie die Menschen in diesem Jahr ihre Weihnachtseinkäufe gestalten und welche Wünsche sie für das Fest und das neue Jahr hegen.

Im Video: Wie verbringen Sachsen-Anhalter ihre Weihnachtszeit?

Umfrage auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt: Wie verbringen die Magdeburger ihre Weihnachtseinkäufe, das Fest und was wünschen sie sich für das neue Jahr. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Die zentrale Frage, ob die Menschen in diesem Jahr bewusster einkaufen und vermehrt zu nachhaltigen, recycelten Geschenken greifen, stieß auf gemischte Reaktionen. Viele gaben zu, dass Nachhaltigkeit zu Weihnachten nicht an erster Stelle stehe und man in dieser festlichen Zeit auch mal ein Auge zudrücken könne. Die Fokus liegt vielmehr auf Frieden, Zusammenhalt und Gesundheit.

Was wünschen sich die Sachsen-Anhalter zu Weihnachten?

Die Frage nach den Weihnachtswünschen brachte interessante Antworten hervor. Statt materieller Geschenke standen für viele Befragte immaterielle Werte im Vordergrund. Frieden, Nächstenliebe, Zusammenhalt der Familie und das Bewusstsein für die Schönheit des Zusammenseins, wurden häufiger genannt als konkrete Geschenkwünsche.

Es scheint, als würden die Menschen zunehmend den Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen und emotionale Verbundenheit legen. Gesundheit, Glück und das Ende des Chaos in der Welt standen hoch im Kurs.

Die Weihnachtsfeierlichkeiten variieren, doch der gemeinsame Nenner ist der Zusammenhalt der Familie. Einige planen traditionelle Feiern zu Hause, während andere die Festtage in der Natur verbringen wollen. Dabei ist das Beisammensein wichtiger als der materielle Aufwand.

In Bezug auf die Ausgaben für Geschenke gaben die meisten an, dass sie sich in diesem Jahr nicht wesentlich verändern würden. Vielmehr betonten die Befragten, dass der Wert der Geschenke nicht im monetären Aspekt liege, sondern in der Liebe und dem Gedanken, der dahinter steckt.

Was wünschen sich die Sachsen-Anhalter für das neue Jahr 2024?

Beim Blick auf das kommende Jahr äußerten die Befragten den Wunsch nach einer Veränderung in der Politik. Der Ruf nach Frieden, Stabilität und einem Ende des Chaos in der Welt wurde deutlich. Zudem betonten viele, dass die Regierung mehr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun sollte.

Insgesamt zeigen die Befragungen, dass die Menschen in Magdeburg die Weihnachtszeit nutzen, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu besinnen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Besinnlichkeit nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern auch im kommenden Jahr weiterhin Bestand haben wird.

Die Umfrageergebnisse lassen darauf schließen, dass die Weihnachtszeit für viele Menschen in Sachsen-Anhalt nicht nur eine Zeit des Schenkens, sondern auch des Nachdenkens über gemeinsame Werte und die Zukunft ist.