Sachsen-Anhalts größer Weihnachtsmarkt beginnt am 27. November 2023. Das sind die Höhepunkte zur Eröffnung.

So starten der Weihnachtsmarkt und Lichterwelt 2023 in Magdeburg

Der Weihnachtsmann kommt heute auf den Alten Markt in Magdeburg.

Magdeburg - Weihnachtsmarkt und die Lichterwelt in Magdeburg werden am 27. November 2023 eröffnet. Das ist der Ablauf:

16 Uhr vorm Rathaus: Start des Programms auf der Bühne. Moderator Holger Tapper begrüßt die Gäste und schaltet auch gleich zum Weihnachtsmann, der zeitgleich auf dem Hauptbahnhof mit dem Polarexpress ankommt und auf dem Bahnhofsvorplatz erwartet wird. Die Kinder auf dem Alten Markt werden also per Videobildschirm live dabei sein können, wie der Weihnachtsmann am Bahnhof von den Magdeburger Weihnachtsengeln Anna, Elsa und Olaf aus dem Märchen „Die Schneekönigin“ begrüßt wird.

16.05 Uhr, Bahnhofsvorplatz: Gleich nach der Liveschaltung wird sich der Weihnachtsmann mit den Engeln in einer Doppelstockkutsche auf den Weg vom Bahnhof zum Weihnachtsmarkt machen. Das ist die Route der Kutsche: Bahnhofstraße-Danzstraße-Guerickestraße-Hasselbachplatz- Südabschnitt Breiter Weg-Allee-Center-Reuterallee-Jakobstraße- Otto-von-Guericke-Denkmal.

16.05-16.20 Uhr vorm Rathaus: Andacht mit Diakon Gerlich, Auftritt Elbkinderchor, Live-Schaltung zur Weihnachtskutsche.

16.45-17 Uhr vorm Rathaus: OB Simone Borris eröffnet mit dem eintreffenden Weihnachtsmann den Weihnachtsmarkt.

17.20 Uhr: OB Borris trifft mit der Kutsche auf dem Domplatz ein und eröffnet die Lichterwelt. Spätestens 17.30 Uhr leuchten alle Elemente der Lichterwelt.