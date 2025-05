Verbrechen in Mitteldeutschland Mit Video: Ein brutaler Mörder und seine letzte Stunde im Gefängnis Halle

In der neuesten Folge von Verbrechen in Mitteldeutschland tauchen Host Stefan B. Westphal und True-Crime-Autor Bernd Kaufholz tief in die düstere Geschichte des Raubmörders Joseph Steinig ein. Sie beleuchten seinen brutalen Mord an einem Handwerksmeister und die darauffolgende Hinrichtung im Jahr 1889 im Gefängnis von Halle.