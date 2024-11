Der Podcast „Verbrechen in Mitteldeutschland“ startet in eine neue Staffel. Hier ein kleiner Überblick über die neuen Beiträge.

Magdeburg. - Mord, Missbrauch, Machenschaften – es sind die dunklen Triebe, die viele Menschen in ihren Bann ziehen. Wenn es dabei um echte Kriminalfälle geht, nennt man das heute „True Crime“. Entsprechende Bücher, Serien und Podcasts erfreuen sich großer Beliebtheit – so auch „Verbrechen in Mitteldeutschland“ von der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung.

„Die Morde des ,doofen Bruno“ - Morde aus der NS-Zeit

Die bisherigen zwei Staffeln wurden bereits mehrere hunderttausend Mal heruntergeladen. In der dritten Staffel spricht Podcast-Moderator Stefan B. Westphal erneut mit dem Journalisten und Autor Bernd Kaufholz, der einige Bücher mit echten Kriminalfällen aus Sachsen-Anhalt verfasst hat und als Experte auf diesem Gebiet gilt.

Zwölf neue Fälle bringt er dieses Mal mit. Den Auftakt macht der Fall „Die Morde des ,doofen Bruno’“. Dieser spielt in der NS-Zeit: Ein geistig eingeschränkter Mann soll über 80 Frauenmorde in ganz Deutschland, unter anderem auch in Bitterfeld, begangen haben – ohne jegliche Spur zu hinterlassen. War er tatsächlich ein Meistermörder oder nur ein willkommenes Opfer der Ermittler?

Historische Verbrechen und ihre Auswirkungen - darum geht es in der neuen Staffel

Auch die anderen echten Kriminalfälle aus Sachsen-Anhalt haben es in sich. Hier ein kleiner Überblick über die neuen Beiträge.

Moderator Westphal: „Wir sprechen unter anderem über einen Überfall auf einen Postzug bei Halle, der möglicherweise als Vorbild für den großen englischen Postzugraub diente.

Wir diskutieren einen Fall, der über 150 Jahre zurückliegt und dennoch Auswirkungen auf das heutige Leben hat – zumindest für Studenten der Rechtswissenschaften, denn dieser Auftragsmord, der am Ende den Falschen trifft, wird auch heute noch in Lehrbüchern behandelt.“

Einer dern euen Fälle im Podcast: Gefängnisausbruch in Burg

Ein spektakulärer Ausbruch aus dem Gefängnis in Burg, die Morde der „Arsenhexe“ von Stendal, der kriminelle Polizeichef von Bernburg, ein Amokschütze in Niederndodeleben in der Börde und ein tragischer Kindermord in Halle sind ebenfalls Teil der neuen Staffel.

So entsteht der Podcast „Verbrechen Mitteldeutschland“. In der Regie halten bei der Podcast-Produktion Alexander Pförtsch und Anna Lena Giesert die Fäden zusammen. Foto: MZ

„Verbrechen Mitteldeutschland“: Wo gibt es den Podcast?

Die aktuellen Folgen gibt es jeweils montags ab 6 Uhr. Videos zu den Fällen finden Sie ebenfalls auf mz.de und volksstimme.de.

Der Podcast ist zudem bei allen gängigen Anbietern verfügbar (u. a. Apple Podcasts, Spotify, RTL+, Amazon Music und vielen weiteren mehr).