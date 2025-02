In der Einheitsgemeinde Klötze holt Thomas Korell in 16 der 17 Wahllokale die meisten Stimmen. Mit Schnittchen von Mutti im Magen ging es für ihn gleich nach Berlin.

Klötze. - Es war eine kurze Nacht für Thomas Korell. Am Sonntagabend feierte er im AfD-Büro in Klötze mit knapp 70 Gästen seinen Wahlsieg. Am Montagmorgen musste der 41-Jährige dann früh los. Denn pünktlich um 9 Uhr wurde er in Berlin erwartet. In der Bundeshauptstadt wird der Klötzer künftig häufiger sein. Schließlich errang er bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 66 (Altmark/Jerichower Land) das Direktmandat. Somit zieht der Dachdecker für die AfD in den Bundestag ein.