Genthin. - Wer seine Stimme zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 klassisch an der Wahlurne abgeben möchte, kann dies in der Einheitsgemeinde Stadt Genthin an verschiedenen Standorten beziehungsweise Wahlbezirken tun.

Am Wahltag werden von 8 bis 18 Uhr die zwölf Genthiner Wahllokale zur Wahl des 21. Deutschen Bundestages permanent geöffnet sein.

Im Folgenden sind alle Wahlbezirke plus Raum, Straße und Barrierefreiheit nummerisch gelistet.

Hier die Wahlräume und Bezirke

Mit der Wahlbezirksnummer Eins ist für den Wahlbezirk „Genthin Nord“ die Grundschule Diesterweg vorgesehen. Dort kann in der Turnhalle am Jungfernsteg 2 A seine Stimme abgegeben werden. Der Wahlraum ist barrierefrei.

„Genthin Mitte“ ist der Wahlbezirk mit der Nummer zwei. Hier kann im Rathaus beim Eingang des Standesamtes am Marktplatz 3 gewählt werden. Dort sind Treppen und der Zugang ist nicht barrierefrei.

Beim Wahlbezirk „Genthin Grundschule“ mit der Nummer drei kann in der Grundschule „L.Uhland“ in der Guerickestraße 11 gewählt werden. Auch hier ist eine Barrierefreiheit nicht gegeben.

Mit der Nummer vier und der Bezeichnung „Genthin Kindertageseinrichtung“, kann die Stimme in der Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ in der Gröblerstraße 74 A abgegeben werden. Auch hier gibt es ebenfalls keine Barrierefreiheit.

In „Genthin Süd V“, mit der Nummer fünf, kann im Süd V – Vereinsraum im Tulpenweg 1-3 gewählt werden. Hier ist der Zugang barrierefrei.

In „Genthin, Parchen“, mit der Nummer sechs, wird das Feuerwehrdepot am Sandberg 1 A zum Wählen bereitgestellt. Keine Barrierefreiheit.

In „Genthin, Mützel“, mit der Nummer sieben, gibt es ebenfalls keine Barrierefreiheit. Dennoch kann im Gemeindehaus am Käthe-Kollwitz-Platz 6 gewählt werden.

„Genthin, Tucheim“, die Nummer acht, ist barrierefrei und stellt den Jugendclub in der Domstraße 2 B zur Verfügung.

„Genthin, Gladau“, Nummer neun, ist nicht barrierefrei und hält das Gemeindehaus in der Friedensstraße 30 bereit.

„Genthin, Dretzel“, Nummer zehn, ist barrierefrei, und stellt ebenfalls das Feuerwehrhaus zur Verfügung. Zu finden in der Straße der Freundschaft 19 A.

„Genthin, Paplitz“, Nummer 11, ist barrierefrei. Hier kann im Gemeindehaus in der Bahnhofstraße 21 gewählt werden.

„Genthin, Schopsdorf“ ist nicht barrierefrei. Standort ist die Alte Schule in der Dorfstraße 1.