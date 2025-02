Die Wahllokale sind geschlossen. Jetzt geht es ans Auszählen der Stimmen: Welcher Kandidat konnte sich durchsetzen, welche Partei erhält die meisten Zweitstimmen? So hat der Landkreis Harz gewählt.

Stimmzettelumschläge der Briefwahl werden am Nachmittag vor der Auszählung im Wahlbüro des Landkreises Harz in Halberstadt geöffnet. Am Sonntag fand die vorgezogene Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt.

Landkreis Harz/ku/sr/dl. - Wer vertritt den Harz künftig in der Bundesregierung? Welche Partei erhält im Wahlkreis 68 die meisten Stimmen? Die Antworten darauf wird gerade in den Wahllokalen ermittelt.

Angetreten sind neun Direktkandidaten: Christina Baum (AfD), Florian Fahrtmann (SPD), Kathrin Grub (Grüne), Karsten Lippmann (Linke), Artjom Pusch (CDU) und Max Henrik Schröder (FDP) sowie Kathrin Schreck ( Bündnis Deutschland), Daniel Lüdemann-Johr (Die Partei) und André Weber (Freie Wähler).Die ersten Ergebnisse stehen nun fest.

20.30 Uhr: Banges Warten beim FDP-Kreisverband in Quedlinburg: Nach der Hochrechnung von vor einer Stunde liegen die Freien Demokraten bei 4,9 Prozent. „Das wird erst morgen entschieden werden, davon gehe ich aus“, sagt Kreisvorsitzender Steffen Mente. „Wir sind alle noch guter Hoffnung, wir hoffen immer noch auf die fünf Prozent. Wenn wir es nicht schaffen, muss irgendwas passieren in der FDP.“

Hat der Wahlkampf im Harz gereicht? „Mehr kann man eigentlich gar nicht mehr machen“, sagt Mente: 18.000 Flyer haben die Freien Demokraten im Harzkreis verteilt, waren mit Wahlständen vor Ort. Er habe oft auf Marktplätzen gestanden, auch mit dem Spitzenkandidaten Marcus Faber. „Da kamen immer positive Statements."

20.25 Uhr: Die ersten beiden Gemeinden im Landkreis Harz haben ein vorläufiges Ergebnis: In Groß Quenstedt haben 41,7 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei Christina Baum (AfD) gesetzt. Ihre Partei hat 39,9 Prozent der Stimmen erhalten. In Wegeleben erhielt Baum 41,6 Prozent der Wählerstimmen. 39,3 Prozent der Zweitstimmen gingen an die AfD.

20.15 Uhr: 98 von 222 Wahlbezirken sind im Landkreis Harz ausgezählt. Die Wahlbeteiligung liegt laut Landeswahlleiterin bei 63,3 Prozent. Vorläufige Wahlsiegerin ist Christina Baum. Die AfD-Kandidatin hat bislang 42,3 Prozent der Stimmen erhalten.

19.55 Uhr: „Es war erwartbar“, sagt die Harzer Grünen-Spitzenkandidatin Kathrin Grub nach den ersten Hochrechnungen, die kurz nach Schließung der Wahllokale für die Grünen etwas mehr als 13 Prozent präsentierten. „Ich bin froh, dass es nicht weniger geworden ist. Wir haben hart dafür gekämpft, dass das Ergebnis einigermaßen gleichbleibt“, so Grub. 2021 hatte die Partei 14,7 Prozent der Stimmen für sich holen können.

Grub geht davon aus, dass sie kein Bundestagsmandat bekommen wird. Enttäuscht sei sie darüber nicht, „ich bin da Realistin. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Und die Arbeit fängt genau jetzt an, da anzusetzen und zu schauen, woran lag es, auch mit allen demokratischen Parteien an einen Tisch zu kommen, damit dieser Rechtsruck eingedämmt wird. Das ist mir am wichtigsten.“

19.45 Uhr: Aktuell sind im Landkreis 65 von 256 Wahlbezirken ausgezählt, informiert eine Landkreissprecherin. Besonders zeitintensiv dürfte die Ermittlung der Briefwahlstimmen werden – derzeit seien nur Ditfurt und Wegeleben ausgezählt. "Die Wahlbeteiligung war sehr hoch bei den Briefwählern – je Wahlvorstand sind es rund 1500 Stimmzettel", berichtet die Sprecherin. Wahlbriefe aus dem Ausland kamen unter anderem aus Spanien, Finnland, Ungarn, USA, der Schweiz und Schweden.

19 Uhr: Selten, dass die Wähler einer Bundestagswahl eine derart große Bedeutung zugemessen haben: Das spiegelte sich – wie bereits im Vorfeld erwartet – in den ersten Wahlergebnissen im Harzkreis wider. Als kurz vor 19 Uhr die Resultate der ersten sechs von 256 Wahlbezirken im Wahlkreis 68 publik wurden, war zumindest eines klar: Die Wahlbeteiligung war gegenüber 2021 um 5,7 Prozent auf 72,3 Prozent geklettert. Was verdeutlicht: Diejenigen, die partout auf Veränderung in Richtung AfD gepolt waren, zog es ebenso zu den Wahlurnen, wie diejenigen, die genau das verhindern wollten.

Das Resultat der ersten sechs Wahlbezirke ließ eine erste klare Tendenz zu: Christina Baum von den AfD hat Chancen aufs Direktmandat, die AfD marschiert bei der Zweitstimme in Richtung der stärksten Kraft, gewinnt gegenüber 2021 zweistellig hinzu.

Bundestagswahl 2025: Darum fehlt eine Ecke vom Wahlzettel

Selten, dass eine Wahl hinsichtlich der Abläufe auch von Wählern so kritisch verfolgt wurde. So sorgte auch eine kleine Ecke am Stimmzettel für Aufmerksamkeit und Nachfragen. Oder korrekter: Die oben rechts am Stimmzettel fehlende Ecke, wo stattdessen ein schräger Schnitt war. Briefwählern fiel das zuerst auf – verbunden mit der Nachfrage, ob damit wohl die Stimmzettel von Briefwählern speziell gekennzeichnet würden.

Mitnichten, so eine Sprecherin der Kreiswahlleiterin auf Nachfrage. Die Schräge oben rechts sei vielmehr ein Hilfsmittel für blinde oder sehschwache Wähler, die mithilfe einer speziellen Schablone und darauf enthaltener Brailleschrift wählten. Dank jener Schräge – oder beispielsweise einer gezielten Lochung – werde es ihnen ermöglicht, die Schablone korrekt über den Stimmzettel zu legen.

Mehr als 42.200 Breifwähler zur Bundestagswahl im Landkreis Harz

Im Wahlkreis 68 – Harz – haben dieses Mal rund 42.200 Wahlberechtigte Briefwahl beantragt (Stand: 20. Februar), informiert eine Sprecherin des Landkreises.

Weniger als zur letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 gab es über 46.400 Briefwähler. „Damals wurde aufgrund der Corona-Pandemie explizit dafür geworben, die Briefwahl zu nutzen“, erläutert die Sprecherin.

Bei der Europawahl im vergangenen Jahr waren es dagegen lediglich 26.297 Briefwähler. „Dies hat mit der erfahrungsgemäß niedrigeren Wahlbeteiligung bei Europawahlen zu tun“, informiert sie.

Übrigens: Es gab zwischen den Städten und Gemeinden im Landkreis Harz kaum Unterschiede bei der Anzahl an Briefwahlanträgen.

Für die Auszählung der Briefwahlunterlagen ist dieses Mal im Wahlkreis 68 die Kreisverwaltung zuständig. Insgesamt wurden dafür 300 Wahlhelfer berufen, die in 41 Briefwahlvorständen zusammen auszählen. Von den 300 Wahlhelfern sind etwa 270 Mitarbeiter der Kreisverwaltung und Eigenbetriebe, die sich freiwillig gemeldet haben sowie rund 30 Personen „von außerhalb der Verwaltung“, also Bürger, Studenten und so weiter.

Wahl in Halberstadt: Urnengang mit Kuchen versüßt

Dass sich der Gang zur Urne aber sehr lohnen kann, wurde in der Kreisstadt bewiesen. Versüßt wurde der Urnengang den Wahlberechtigten im Halberstädter Wahlbezirk 2. Der Förderverein der Goethe-Grundschule nutzt traditionell Wahltage und bietet Kuchen gegen eine Spende an. Die zahlreichen Wähler nutzten das mit Öffnung des Wahllokals bestehende Angebot gerne und konnten aus einer reichen Auswahl etwas für den süßen Zahn aussuchen.