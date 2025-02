Eggersdorf. - Was die Bürger bewegt, oder – in Anbetracht der Straßen im Bördeland – eher ausbremst, konnten sie am Dienstag mit der SPD-Landtagsfraktion diskutieren. Thema Nummer Eins: Die fehlenden finanziellen Mittel für den Straßenausbau. Sowohl dem ehemaligen Bürgermeister, Bernd Nimmich, als auch dem aktuellen, Marco Schmoldt liegt das Thema am Herzen. „Es ist immer noch nichts passiert“, sagt Bernd Nimmich und meint damit unter anderem die Ortsdurchfahrt durch Biere: „Seit 2009 wird da schon drüber gesprochen.“

