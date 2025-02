Kurz vor der Bundestagswahl sind in Magdeburg gefälschte Wahlplakate der Grünen aufgetaucht. Es handelt sich um mehrere Meter lange Banner, die an Brücken hingen. Die Polizei ermittelt.

Kurz vor der Bundestagswahl sind in Magdeburg gefälschte Wahlplakate der Grünen aufgetaucht.

Magdeburg. - Wenige Tage vor der Bundestagswahl sind an mehreren Stellen in Magdeburg gefälschte Banner mit mutmaßlicher Wahlwerbung der Grünen aufgetaucht, unter anderem an einer Ringbrücke.

Wahlkampf vor der Bundestagswahl: Gefälschte Banner der Grünen in Magdeburg

Darauf stand der Spruch: "Unbegrenzte Einwanderung, jetzt!" Die gefälschten Banner waren grün und mit dem Logo der Partei versehen. Ein Foto der Fake-Banner liegt der Redaktion vor.

Lesen Sie auch: Wahlkreis 69 Magdeburg - Alle Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 ab Sonntag hier

Der Kreisverband Magdeburg teilte auf Anfrage mit, dass die Banner weder von den Grünen produziert noch aufgehängt wurden. Die Banner seien inzwischen entfernt worden. Die Grünen haben am Donnerstag, 20. Februar 2025, Anzeige gegen Unbekannt gestellt.