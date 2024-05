Erhöhung der Kita-Beiträge, fehlende Zweigstellen des Kreises und Co.. Die Volksstimme befragt Kandidaten für den Gardelegener Stadtrat zu kommunalpolitischen Themen. Im Interview findet Dirk Kuke von der Freien Liste: Es braucht moderne Lösungen.

KOMMUNALWAHL 2024 IN GARDELEGEN

Gardelegen/he/wp - Dirk Kuke (Freie Liste) kandidiert für den Gardelegener Stadtrat. Im Interview äußert er sich zu Themen wie Energieeinsparungen, Digitalisierung und Kinderbetreuung.

Video: Kommunalwahl in Gardelegen: Im Interview mit Dirk Kuke (Freie Liste) (Kamera: Annett Roisch Schnitt: Christian Kadlubietz)

Am großen Wahlsonntag am 9. Juni werden in der Hansestadt das EU-Parlament, der Kreistag, der Gardelegener Stadtrat, 29 Ortschaftsräte und zwei Ortsvorsteher gewählt.