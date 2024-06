Am 9. Juni 2024 wird in Haldensleben ein neuer Stadtrat gewählt. Insgesamt kandidieren 72 Bewerber für die 28 Sitze. Doch wofür steht die Bürgerbewegung HDL? Im Volksstimme-Interview spricht Birgit Kolbe für ihre Wählergemeinschaft.

Stadtratswahl in Haldensleben

Haldensleben. - Die Bürgerbewegung HDL tritt zur Stadtratswahl in Haldensleben mit sieben Kandidaten an. Eine davon ist Birgit Kolbe.

Im Gespräch mit der Volksstimme hat sie die drei wichtigsten Ziele ihrer Wählergemeinschaft benannt.

Kommunalwahl 2024 in Haldensleben: Birgit Kolbe (Bürgerbewegung HDL) im Interview. (Kamera: Kaya Krahn, Schnitt: Christian Kadlubietz)

„Am Herzen liegt uns das soziale Miteinander“, sagt Birgit Kolbe. Sie bezieht sich dabei auf das Ehrenamt, Kinder und Jugendliche, Senioren und Menschen mit Behinderung.

„Ein Ziel, das wir dringend umsetzen wollen [...] ist der Ausbau der Radwege, vor allem in die Ortsteile.“ Dafür wollen sie in den kommenden fünf Jahren einen festen Ansprechpartner in der Stadt installieren. „Ein dritter Punkt, den wir unbedingt erreichen wollen [...] ist das Vorantreiben des Baus oder erstmal des Baubeginns der Umgehungsstraße B 245n.“