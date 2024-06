Die Europa- und Kommunalwahlen stehen an. Wer noch keine Briefwahl gemacht hat, kann am Sonntag seine Kreuze setzen. Dafür gibt es in Haldensleben drei lange Stimmzettel, mancherorts sogar vier.

So laufen die Wahlen am Sonntag in Haldensleben

Haldensleben. - Eine Mammutaufgabe hat die Stadt Haldensleben bereits bewältigt: Sie hat fristgerecht die Wahlbenachrichtigungen an rund 16.200 Wahlberechtigte in Haldensleben und den fünf Ortsteilen verschickt. Dabei habe es keine nennenswerten Pannen gegeben, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Genau 2.325 von 16.145 Wahlberechtigten für die Kommunalwahl hätten bereits ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Für die Europawahl sind es 2.418 von 15.387.

Nun stehen die Wahlleitung und insgesamt 144 Wahlhelfer in den Startlöchern, um die zweite große Aufgabe zu bewältigen: Den Wahltag selbst. Am Sonntag, 9. Juni, wird sowohl das Europäische Parlament gewählt, als auch der Kreistag des Landkreises Börde, der Stadtrat der Stadt Haldensleben sowie die Ortschaftsräte der fünf Haldensleber Ortsteile.

Die Bürger, die in der Haldensleber Kernstadt wohnen, werden daher drei Stimmzettel vor sich liegen haben, auf denen sie ihre Kreuze machen dürfen, die Einwohner in den Ortsteilen sogar vier. 14 Wahllokale – 9 in Haldensleben plus jeweils eins in den fünf Ortsteilen – werden am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Unter den Wahlberechtigten in der Stadt finden sich 714 Erstwähler.

So funktioniert die Wahl am Sonntag:

Kreistagswahl: Im Landkreis Börde treten insgesamt 268 Kandidaten für die 54 Sitze im Kreistag an. Wahlberechtigte haben drei Stimmen, dürfen also drei Kreuze machen. Sie könne alle drei Stimmen einem einzigen Bewerber geben oder sie auf mehrere Bewerber – auch aus unterschiedlichen Parteien oder Wählergruppen – verteilen.

Stadtratswahl: Auch hierbei dürfen die Wähler drei Stimmen verteilen, die einem Bewerber gegeben oder auf verschiedene aufgeteilt werden können. Für die 28 Sitze im Haldensleber Stadtrat kandidieren 72 Bewerber.

Ortsratswahl: Für die Ortschaftsräte hat jeder Wahlberechtigte wieder drei Stimmen. Sie können einem einzelnen Kandidaten gegeben oder auf verschiedene Kandidaten verteilt werden. Die Ortschaftsräte, Stadträte und die Kreistagsmitglieder werden jeweils für fünf Jahre gewählt.

Europawahl: Hier hat jeder Wähler eine Stimme, darf also ein Kreuz machen. Angekreuzt wird eine Partei oder sonstige politische Vereinigung, die einzelne Bewerber in bestimmten Listen aufgestellt hat.