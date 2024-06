Am 9. Juni 2024 wird in Haldensleben ein neuer Stadtrat gewählt. Insgesamt kandidieren 72 Bewerber für die 28 Sitze. Doch wofür steht die Linke? Im Volksstimme-Interview spricht Guido Henke für seine Partei.

Stadtratswahl in Haldensleben

Haldensleben. - Die Linke tritt zur Stadtratswahl in Haldensleben mit neun Kandidaten an. Einer davon ist Guido Henke.

Im Gespräch mit der Volksstimme hat er die drei wichtigsten Ziele seiner Partei benannt.

Kommunalwahl 2024 in Haldensleben: Guido Henke (Die Linke) im Interview.

„Ich bin ein Befürworter der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Haldensleben“, sagt Guido Henke . „Da muss was getan werden, die Diskussion dauert schon zu lange.“

Ein weiteres Problem, welches die Partei angehen möchte, sei die Lkw-Belastung in den Ortsteilen. Ziel ist, „dass gemeinsam mit der Kreissperrkommission und dem Landkreis Regelungen geschaffen werden, um wirksam Geschwindigkeitsreduzierungen durchzusetzen.“ Zudem will die Partei den Radwegeausbau vorantreiben, insbesondere in die Ortsteile.