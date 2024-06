Kommunalwahl zu den Ortschaftsräten in Tanne und Sorge Wahlkatastrophe: Warum in Sorge und Tanne Neuwahlen nötig werden

Bei der Wahl der Ortschaftsräte in Tanne und Sorge haben sich Resultate ergeben, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine komplette Neuwahl nach sich ziehen werden. Was passiert ist und warum die Bürger noch mal an die Wahlurnen müssen.