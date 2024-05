Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schartau/Niegripp. - Unterschiedlicher könnte es nicht sein: Während es in Ihleburg mit 17 Bewerbern einen regelrechten Ansturm auf die sieben zu vergebenen Sitze im Ortschaftsrat gibt, reicht die Zahl der Kandidaten in Schartau und Niegripp nicht aus. In Schartau haben mit Reinhard und Denis Wernicke (AfD) sowie Lori Gunnar Lori (SPD) lediglich drei Einwohner ihren Hut in den Ring geworfen, in der Nachbargemeinde Niegripp mit Florian Schröder (SPD) sowie Matthias Pannholzer, Marcel Bösener, René Hoffmann und Stefan Lerch (Vier für Niegripp) insgesamt fünf. Zu wenig für einen Ortschaftsrat, sagt Christian Luckau, Mitarbeiter Wahlen in der Stadtverwaltung.