Philipp-Anders Rau kandidiert am 9. Juni für den Stadtrat in Gommern und den Kreistag. Er wohnt aber wohl nicht an seiner Meldeadresse. Wie reagiert die Gemeinde?

Gommern/Burg - Philipp-Anders Rau kandidiert am 9. Juni für den Stadtrat in Gommern und den Kreistag. Nach Volksstimme-Informationen wohnt der AfD-Kandidat allerdings nicht an seiner Meldeadresse, was mit dem Wahlgesetz nicht übereinstimmt. Das besagt, dass der Kandidat seinen Hauptwohnsitz an dem Ort haben muss, wo er kandidiert und dass der auch sein Lebensmittelpunkt sein muss.