Genthiner entscheiden sich am Sonntag gegen ihren bisherigen Bürgermeister. Der erste Abwahlversuch im Mai 2022 gescheiterte, vornehmlich wegen zu geringer Wahlbeteiligung.

Genthin. - „In Genthin“, so Rüdiger Feuerherdt, bisheriger Chef der stärksten Fraktion im Stadtrat, und selbst mit der Wählergemeinschaft Mützel auch in den neuen Stadtrat eingezogen, „kann es wieder aufwärts gehen“. Denn Bürgermeister Matthias Günther ist am Sonntag von den Genthinern mit deutlicher Mehrheit abgewählt worden.