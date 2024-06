Schartau. - In Schartau wiederholt sich das Prozedere von 2014 und 2019. Die Einwohner werden noch einmal an die Wahlurnen gerufen. Grund: Wie in den erwähnten Jahren zuvor hatten sich zu wenige Bewerber für den Ortschaftsrat gefunden – nämlich drei. Gewählt wurden am Sonntag Reinhard Wernicke und Dennis Wernicke (beide AfD) und Gunnar Lori (SPD). Doch das Trio muss laut Kommunalwahlgesetz Sachsen-Anhalts aufgestockt werden. Auch die Hauptsatzung der Stadt Burg geht von sieben Mitgliedern eines Ortsrates aus.

Wie geht es nun weiter? Frühestens nach einem halben Jahr kann die Wahl angesetzt werden. Möglicherweise im Dezember, sagt Stadt-Pressesprecher Christian Luckau.

Aufwand wie bei einer „normalen“ Wahl

Das ist nach jetzigem Stand der Dinge die eine Variante. Die andere: Sollte einer von den drei gewählten Ortschaftsräten doch nicht antreten, muss sogar eine komplette Neuwahl des Gremiums durchgeführt werden. Aber: Egal, ob Ergänzungs- oder Neuwahl: Der Aufwand mit Vorbereitung, Ausschreibung und Organisation ist nahezu gleich groß. „Wir werden uns rechtzeitig darauf vorbereiten“, sagt Luckau.

Unklar ist in diesem Zusammenhang noch, wie mit dem ehrenamtlichen Posten des Ortsbürgermeisters verfahren wird. Hier gebe es noch unterschiedliche Rechtsauffassungen, die weiter geprüft würden. Das heißt: Entweder Hans-Horst Borg übt die Funktion weiter so lange aus, bis ein neues Dorfoberhaupt gewählt wird, oder die Stadt übernimmt die Geschicke.

Borg, der 15 Jahre als Ortschef und sieben Jahre als Stellvertreter tätig war, hofft jedenfalls, dass sich doch noch engagierte Einwohner für den Ortschaftsrat finden. Auf diese Weise könnte Schartau besser Gehör finden. Noch einmal wolle er allerdings nicht seinen Hut nicht in den Ring werfen.

In Niegripp steht indessen keine weitere Wahl auf der Tagesordnung. Der Rat ist komplett.