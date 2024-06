Kommentar zur Wahl in Stendal: Sieg für Hass und Hetze

Stendal - Angsttreiberei, Hass und Hetze haben am Wahlsonntag gesiegt. Die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei AfD ist im Stadtrat in Stendal stärkste Kraft. Die anderen Parteien und gewählten Stadträte werden ihr nur etwas entgegenhalten können, wenn sie zusammenarbeiten und sich klar für oder gegen einen Antrag aussprechen.