Für die Kommunalwahl 2024 hat es in Stendal sehr viele Menschen an die Urne gezogen.

Stendal ist in Wählerlaune: Bis zu 30 Minuten Wartezeit in Wahllokalen

Das Wahllokal in der Zweigstelle des Landkreises im Arnimer Damm in Stendal: Viele Stendaler hat es an die Wahlurne gezogen.

Stendal - „Das sind aber viele!“ Eine ältere Dame kann ihren Augen kaum trauen als sie sich für die Kommunalwahl anstellt. Die Wahlhelfer im Wahllokal in der Zweigstelle des Landkreises im Arnimer Damm haben seit 8 Uhr einen konstanten Strom an Wahlwilligen zu bewältigen.

Kurz vor 11 Uhr dauert der Gang zur Urne vom Anstellen in der Warteschlange bis zum Einwerfen der Wahlzettel circa 20 Minuten. Auf drei Wahlzetteln müssen insgesamt sieben Kreuze gemacht werden: drei für den Stadtrat, drei für den Kreistag und ein Kreuz für die Europawahl. Die Wahlhelfer drücken die großen Wahlzettel mit einem Lineal tiefer in die Urnen, weil sie sich darin immer wieder verkanten.

Im Wahllokal in der Katharinenkirche bietet sich ein ähnliches Bild. Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) verlässt dort kurz nach 11 Uhr das Gebäude. „Ich habe schon einige Wahllokale besucht und überall das gleiche Bild: Schlange stehen. Was ich glaube, ein gutes Zeichen ist. Die Menschen interessieren sich für die Kommunal- und Europapolitik.“ Er rechnet bereits am Vormittag mit einer hohen Wahlbeteiligung. „Das ist ein gutes Zeichen für Demokratie“, sagt der OB.

Gegen 16 Uhr stehen die Menschen im Wahllokal in der Hochschule in Stendal immer noch Schlange. Foto: Mike Kahnert

Und die Wählerlaune hat bis in die Nachmittagsstunden nicht nachgelassen. So haben die Wahlhelfer im Wahllokal der Grundschule „Juri Gagarin“ bis 16 Uhr so gut wie keine Möglichkeit für eine Pause. Noch stärker ist der Andrang im Hochschul-Wahllokal. Gegen 16.30 Uhr stehen dutzende Menschen Schlange. Bis zu 30 Minuten haben sie dort gewartet.

Aber es gibt an diesem Wahlsonntag auch Ausnahmen. Im Wahllokal der Pestalozzi-Schule sind bis zum späten Nachmittag weniger als ein Drittel der Wahlberechtigten an die Urne getreten.