Magdeburg. - Eine Ära geht zu Ende. Mit Reinhard Stern verabschiedet sich der letzte Stadtrat, der 1990 von Beginn an in dem Gremium mitgewirkt hat. Nach 34 Jahren zog der CDU-Mann Bilanz. Als er für seine letzte Rede ans Pult im Ratssaal trat, wirkte er bewegt. Die mehr als drei Jahrzehnte durchgängiger ehrenamtlicher Arbeit im Stadtrat sind nicht spurlos an dem 72-Jährigen vorübergegangen. In seiner kurzweiligen Rede blickte er auf die Scherben der 1990er-Jahre, aber auch auf Sternstunden, die in den folgenden Jahrzehnten folgten, zurück.