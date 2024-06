Live-Grafiken Sachsen-Anhalt wählt: So bilden wir die Ergebnisse von Kreistagswahlen und Stadtratswahlen ab

Der 9. Juni ist ein Superwahlsonntag: In Sachsen-Anhalt steht neben der Europawahl auch die Kommunalwahl an. Es werden unter anderem neue Stadträte und Kreistage gewählt. Hier gibt's einen ersten Einblick in unser Angebot ab dem Wahlabend.