Kommunalwahl am 9. Juni Große Auswahl an Bewerbern: Diese Kandidaten wollen in die Gemeinderäte der Egelner Mulde

Zahlreiche Kandidaten buhlen am 9. Juni in der Egelner Mulde um die Wählergunst: In den neuen Bördeaue-Gemeinderat wollen 17 Frauen und Männer, in den Börde-Hakel-Rat sogar 33.