Wahlen Mit Video: Wähler kommen in Schönebeck mit Kandidaten für Stadtrat ins Gespräch

Was sind die wichtigsten Themen in Schönebeck in den Augen der Bürger? Und was liegt den Kandidaten, die sich zur Stadtratswahl stellen, am Herzen? Darum ging es Dienstagvormittag beim Wahlforum.