In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde streben am 9. Juni 65 Frauen und Männer auf 20 Sitze im Verbandsgemeinderat. Bislang liegen 1.110 Briefwahlanträge vor.

Thomas Klockmann aus Wolmirsleben nutzte die Möglichkeit, im Bürgerservice der Verbandsgemeinde in Egeln per Briefwahl abzustimmen.

Egeln. - In den fünf Mitgliedsorten der Verbandsgemeinde Egelner Mulde haben am 9. Juni rund 8.975 Bürger die Möglichkeit an der Europawahl teilzunehmen. Dieses Mal sind auch die 16- und 17-Jährigen zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Besetzung des neuen Kreistages des Salzlandkreises sowie des Verbandsgemeinderates der Egelner Mulde können zirka 9.060 Bürger bestimmen, teilte der Gemeindewahlleiter Sascha Josuns mit. Darüber hinaus wird am Wahltag auch über die künftige Zusammensetzung des Egelner Stadtrates und der Gemeinderäte Bördeaue, Börde-Hakel, Borne und Wolmirsleben entschieden.

Interesse an Briefwahl ist groß

Das Interesse an der Briefwahl ist groß. „Wir haben zur Zeit über 1.100 Briefwahlanträge für die Kommunalwahlen und zirka die gleiche Anzahl für die Europawahl“, so Josuns. Briefwahlunterlagen können noch bis zum 7. Juni, 18 Uhr, beantragt werden. Die Wähler sollten jedoch etwaige Postlaufzeiten sowie die Öffnungszeiten des Bürgerservice der Verwaltung beachten. Briefwahlunterlagen, die am 7. Juni beantragt werden, sollten abgeholt werden, da nicht garantiert werden kann, dass diese den Empfänger noch rechtzeitig erreichen, hieß es.

Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde beziehungsweise Stadt haben. Für die Europawahl sind zudem alle EU-Bürger wahlberechtigt, die die Voraussetzungen erfüllen.

Ein Drittel der Bewerber sind Frauen

Zur Wahl des neuen 20-köpfigen Verbandsgemeinderates treten 65 Bewerber an. Ein Drittel davon, nämlich 22, sind Frauen. Die CDU schickt mit 15 Personen die meisten Kandidaten ins Rennen, gefolgt von der SPD und der Unabhängigen Wählergemeinschaft Egeln (UWGE), die jeweils neun Kandidaten nominieren konnten. Acht sind es bei den Sportfreunden Börde-Hakel, sieben bei der Bürgerfraktion Börde-Hakel, sechs bei der Freien Wählergemeinschaft Wolmirsleben, drei bei der Wählergemeinschaft Borne (WGB) und jeweils zwei bei Bündnis 90/Die Grünen, den Freien Wählern Westeregeln (FWW) sowie von „Aktiv für Börde-Hakel“. Mit jeweils einem Kandidaten werben Die Linke und das Wahlbündnis für soziale Gerechtigkeit Salzlandkreis (WsGS) um Stimmen.