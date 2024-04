Wahl in Schönebeck: Kandidaten unter die Lupe genommen

Der Stadtrat kann auch per Briefwahl gewählt werden.

Schönebeck. - Der Schönebecker Stadtrat kann nach der Wahl am 9. Juni ein Novum erleben: Die Partei Die Linke hat den blinden Frank Brehmer aufgestellt. Der Mann aus Schönebeck ist jetzt schon eifriger Zuhörer bei Ausschusssitzungen im Rathaus und Ratssitzungen im Tolberg-Saal. Wie aber wird es, wenn er Verantwortung übernehmen muss? Ist die Ratsarbeit in der Elbestadt für blinde Menschen schon so barrierefrei, dass er zu allen Informationen ungehindert Zugang hat?