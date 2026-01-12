Liveticker
Landtagswahl 2026 Deutschland-Koalition gibt grünes Licht für Amtsübergabe von Reiner Haseloff an Sven Schulze
In Sachsen-Anhalt ist der Weg für eine vorzeitige Amtsübergabe des Ministerpräsidentenpostens von Reiner Haseloff an CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze frei. In einer Partei gibt es allerdings Vorbehalte, verbunden mit einem klaren Auftrag.
Aktualisiert: 13.01.2026, 08:54
Magdeburg/Schindelbruch - Der Weg für die vorzeitige Amtsübergabe des Ministerpräsidentenpostens von Reiner Haseloff an Sven Schulze ist nach einem Sitzungsmarathon der Koalitionsgremien am Montag frei: